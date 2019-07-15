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شاهد.. احتفالات عارمة للجزائريين بتأهل "محاربي الصحراء" لنهائي كأس الأمم الإفريقية

الرياضة

شاهد.. احتفالات عارمة للجزائريين بتأهل
AFP Boris HORVAT
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انطلقت احتفالات الجزائريين بتأهل منتخبهم إلى نهائي كأس أمم إفريقيا في مختلف مدن الجزائر، بعد فوز "محاربي الصحراء" المستحق على منتخب نيجيريا 2-1 في الدور قبل النهائي، أمس الأحد.

وخرج الجزائريون إلى الشوارع في مختلف المدن والشوارع مطلقين العنان لاحتفالاتهم حتى ساعات الصباح الباكر.

وتمكن محاربو الصحراء الذين لم يبلغوا المباراة النهائية للبطولة القارية منذ تتويجهم على أرضهم بلقبهم الوحيد عام 1990، من الفوز على نيجيريا بفضل الهدف القاتل الذي سجله رياض محرز  في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، عندما كانت النتيجة تشير للتعادل الإيجابي 1-1.

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ولم تقتصر أفراح الجزائريين على مدن الجزائر، بل امتدت إلى معظم المدن في مختلف الدول التي تقطنها أعداد كبيرة من الجالية الجزائرية.

المصدر: RT

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