شاهد.. احتفالات عارمة للجزائريين بتأهل "محاربي الصحراء" لنهائي كأس الأمم الإفريقية
انطلقت احتفالات الجزائريين بتأهل منتخبهم إلى نهائي كأس أمم إفريقيا في مختلف مدن الجزائر، بعد فوز "محاربي الصحراء" المستحق على منتخب نيجيريا 2-1 في الدور قبل النهائي، أمس الأحد.
وخرج الجزائريون إلى الشوارع في مختلف المدن والشوارع مطلقين العنان لاحتفالاتهم حتى ساعات الصباح الباكر.
وتمكن محاربو الصحراء الذين لم يبلغوا المباراة النهائية للبطولة القارية منذ تتويجهم على أرضهم بلقبهم الوحيد عام 1990، من الفوز على نيجيريا بفضل الهدف القاتل الذي سجله رياض محرز في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، عندما كانت النتيجة تشير للتعادل الإيجابي 1-1.
Been in Algeria for these moments 😍😍😍🇩🇿🇩🇿🇩🇿🇩🇿🇩🇿 Alhamdoillah 🤲🏽🤲🏽🤲🏽 pic.twitter.com/s4DWA1DuTr— Sarah🇩🇿 (@Sarahbek95) July 15, 2019
Algerians celebrating in Istanbul, 🇹🇷 🇩🇿 #Algerie#Algeria#Turkey#AFCONpic.twitter.com/qipM0Kycib— Šçötłãńdīŷå (@BentBladi0) July 14, 2019
Algeria fans in Paris really enjoyed that Mahrez winner! 🎉#AFCON2019pic.twitter.com/hLJUsVZB3T— Goal (@goal) July 14, 2019
ولم تقتصر أفراح الجزائريين على مدن الجزائر، بل امتدت إلى معظم المدن في مختلف الدول التي تقطنها أعداد كبيرة من الجالية الجزائرية.
المصدر: RT