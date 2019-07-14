شاهد.. الجزائر تهزم نيجيريا بهدف قاتل وتبلغ نهائي كأس إفريقيا

انتزع منتخب الجزائر بطاقة التأهل إلى نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، من نظيره النيجيري، في الوقت القاتل من عمر المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، على ملعب القاهرة الدولي.

وتقدم منتخب الجزائر "محاربو الصحراء"، بهدف جاء بـ "نيران صديقة"، سجله المدافع النيجيري، وليام إيكونغ، خطأ في مرماه، قبل أربع دقائق من انتهاء الوقت الأصلي للشوط الأول للقاء.





وأدرك المهاجم النيجيري أوديون إيغالو التعادل لبلاده بهدف سجله، في الدقيقة 73، من ضربة جزاء.

واقتنص النجم الجزائري رياض محرز هدف الفوز "الذهبي" لبلاده، بتسديدة من كرة ثابتة، في الوقت القاتل عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة.

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وضرب منتخب الجزائر بذلك موعدا، في المباراة النهائية للنسخة الـ 32 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، مع نظيره السنغالي الذي تغلب بدوره على نظيره التونسي بهدف وحيد، في الشوط الإضافي الأول للمباراة التي جرت بينهما، في وقت سابق من اليوم أيضا، على استاد الدفاع الجوي بمحافظة القاهرة.

المصدر: RT