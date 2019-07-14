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غياب نجم جزائري أمام "النسور الخضراء"

الرياضة

غياب نجم جزائري أمام
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تنطلق في تمام الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة، المباراة المرتقبة بين المنتخب الجزائري ونظيره النيجيري، على ملعب القاهرة الدولي، وذلك ضمن الدور قبل النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا.

وسيغيب الظهير الأيمن للجزائر، يوسف عطال، عن هذه المباراة الهامة لمنتخب بلاده، لتعرضه لإصابة في الدقيقة 30 من عمر مباراة "محاربو الصحراء" أمام كوت ديفوار، الخميس الماضي، والتي انتهت بفوز الأول بركلات الترجيح (4-3).

وسيبدأ منتخب "محاربو الصحراء" بالتشكيلة الأساسية التالية أمام منتخب "النسور الخضراء": 

المصدر: "twitter/LesVerts"

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