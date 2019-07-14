شاهد.. "النيران الصديقة" تلتهم "نسور قرطاج"

أخفق منتخب تونس في بلوغ المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، إثر خسارته أمام نظيره السنغالي (0-1)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد، في الدور قبل النهائي.

وجاء هدف السنغال بـ "نيران صديقة"، وسجله المدافع التونسي، ديلان برون، خطأ في مرماه، عند الدقيقة السادسة من زمن الشوط الإضافي الأول للقاء الذي أقيم على استاد الدفاع الجوي بمحافظ القاهرة.

وأضاع التونسي الفرجاني ساسي فرصة ذهبية لتسجيل هدف التقدم لبلاده، في الدقيقة الـ 75، بإهداره ضربة جزاء.

كما أهدر اللاعب السنغالي، هنري سايفت، ضربة جزاء أيضا، في الدقيقة 81.

وحرم حكم المباراة الإثيوبي، باملاك تيسيما ويسا، منتخب "نسور قرطاج" من ضربة جزاء، بعد لجوئه إلى تقنية الـ (VAR) في الوقت القاتل، عند الدقيقة التاسعة من زمن الشوط الإضافي الثاني.

وسيكون منتخب السنغال في النهائي، بانتظار الفائز من المباراة التي ستجمع منتخبي الجزائر ونيجيريا، في وقت لاحق من اليوم أيضا، على ملعب القاهرة الدولي.

بينما سيكتفي منتخب تونس بالمنافسة على المركز الثالث، أمام الخاسر من مباراة الجزائر ونيجيريا.

المصدر: RT