رسالة غامضة من آل الشيخ بعد خروج "الفراعنة" المفاجئ من أمم إفريقيا 2019

وجه تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية، رسالة غامضة عقب نهاية مباراة مصر وجنوب إفريقيا، ضمن الدور ثمن النهائي لبطولة الأمم الإفريقية 2019.

وكتب آل الشيخ عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لا أحد يظلمني إلا وينتقم الله منه"

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ولم يعلن آل الشيخ، عن تفاصيل رسالته وما إذا كان يقصد بها عاصفة الاستقالات التي ضربت اتحاد الكرة المصري بعد خروج الفراعنة من دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

يذكر أن آل الشيخ مالك بيراميدز السابق، تعرض لعدد من الأزمات مع الاتحاد المصري لكرة القدم، حتى اضطر في إحداها للتهديد بشكوى الاتحاد المصري للاتحاد الدولي "الفيفا".

ويمتلك حاليا رجل الأعمال الإماراتي سالم الشامسي نادي بيراميدز، بعدما كان نائبًا لآل الشيخ خلال الموسم المنقضي.

المصدر: وكالات