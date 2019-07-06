جنوب إفريقيا تطيح بمصر وتبلغ ربع نهائي كأس أمم إفريقيا

ودعت مصر بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة حاليا على أرضها، بالخسارة من جنوب إفريقيا بهدف دون رد، اليوم السبت، في ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا 2019.

وتدين جنوب إفريقيا للاعب ثيمبينكوسي لورش الذي أحرز هدف المباراة الوحيد في (د.85).

#مصر_جنوب_افريقيا هدف جنوب افريقيا القاتل في منتخب مصر كاملا مع الاعادات HD pic.twitter.com/gV9GnUDA6K — أهداف كورة القدم HD (@HD12550988) 6 июля 2019 г.

وضرب المنتخب الجنوب إفريقي موعدا مع نيجيريا في ربع نهائي الـ"كان" بعد تغلبها على الكاميرون 3-2 في وقت سابق، في مباراة أخرى بدور الستة عشر.

المصدر: RT