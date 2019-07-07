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شاهد.. رونالدو ونيمار وجها لوجه على حلبة الملاكمة

الرياضة

شاهد.. رونالدو ونيمار وجها لوجه على حلبة الملاكمة
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يجمع النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي، والبرازيلي نيمار داسيلفا مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي على حلبة الملاكمة.

ويظهر في الفيديو، رونالدو ونيمار وجها لوجهه على حلبة رياضة الفن النبيل، مرتديين قفازات وسروال الملاكمة.

ولاقى الفيديو الذي صوّر لإعلان تجاري لصالح شركة MEO البرتغالية رواجا كبيرا على مواقع التواصل نظرا للشعبية العالمية التي يحظى بها النجمان.

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المصدر: MEOpt/twitter

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