ليفاندوفسكي يغلق بابه في وجه ريال مدريد حتى 2023

توصل نادي بايرن ميونيخ الألماني لاتفاق مع مهاجمه روبيرت ليفاندوفسكي من أجل تجديد عقده مع الفريق حتى صيف عام 2023، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الألمانية السبت.

وأكدت شبكة "سكاي" الألمانية أن جميع الاتفاقات انتهت ولم يتبق سوى توقيع اللاعب على عقود تجديده عقب عودته من عطلته الصيفية، رغم ارتباطه المتواصل بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني في عدة مناسبات.

Am letzten Spieltag der kommenden Saison geht es gegen Wolfsburg. ⚽💪



Wir hätten nichts gegen ein Déjà-vu, oder? 😉#MiaSanMia#FCBayernpic.twitter.com/Paq462RRgj — FC Bayern München (@FCBayern) June 29, 2019

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وأفادت هذه المعلومات أن الإعلان الرسمي عن تجديد عقد اللاعب البالغ 30 عاما مع بايرن ميونخ سيتم بداية الأسبوع المقبل.

وشارك ليفاندوفسكي منذ انتقاله لبايرن ميونيخ في 242 مباراة سجل خلالها 191 هدفا، ليتوج النجم الهولندي، هدافا للدوري الألماني لكرة القدم للموسم 2018-2019، وذلك للمرة الرابعة في تاريخه.

المصدر: 90min.com