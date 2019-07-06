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ليفاندوفسكي يغلق بابه في وجه ريال مدريد حتى 2023

الرياضة

ليفاندوفسكي يغلق بابه في وجه ريال مدريد حتى 2023
Reuters KACPER PEMPEL
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توصل نادي بايرن ميونيخ الألماني لاتفاق مع مهاجمه روبيرت ليفاندوفسكي من أجل تجديد عقده مع الفريق حتى صيف عام 2023، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الألمانية السبت.

وأكدت شبكة "سكاي" الألمانية أن جميع الاتفاقات انتهت ولم يتبق سوى توقيع اللاعب على عقود تجديده عقب عودته من عطلته الصيفية، رغم ارتباطه المتواصل بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني في عدة مناسبات.

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وأفادت هذه المعلومات أن الإعلان الرسمي عن تجديد عقد اللاعب البالغ 30 عاما مع بايرن ميونخ سيتم بداية الأسبوع المقبل.

وشارك ليفاندوفسكي منذ انتقاله لبايرن ميونيخ في 242 مباراة سجل خلالها 191 هدفا، ليتوج النجم الهولندي، هدافا للدوري الألماني لكرة القدم للموسم 2018-2019، وذلك للمرة الرابعة في تاريخه.

المصدر: 90min.com

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