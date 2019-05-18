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ليفاندوفسكي يتوج هدافا للبوندسليغا للمرة الرابعة

الرياضة

ليفاندوفسكي يتوج هدافا للبوندسليغا للمرة الرابعة
Globallookpress
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توج النجم الهولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ، هدافا للدوري الألماني لكرة القدم للموسم (2018-2019)، وذلك للمرة الرابعة في تاريخه.

وتربع ليفاندوفسكي على عرش صدارة هدافي البوندسليغا، برصيد 22 هدفا، متفوقا بفارق أربعة أهداف على وصيفه الإسباني باكو ألكاسير، مهاجم بوروسيا دورتموند، وتلاهما كاي هافيرتز مهاجم باير ليفركوزن، في المركز الثالث، برصيد 17 هدفا.

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وحصل روبرت ليفاندوفسكي، أول مرة على لقب هداف الدوري الألماني (20 هدفا)، في آخر موسم له مع بوروسيا دورتموند، الموسم (2013-2014)، قبل أن ينتقل إلى صفوف العملاق البافاري، ويفوز معه بهذا اللقب ثلاث مرات، في المواسم (2015-2016، 2017-2018، 2018-2019).

المصدر: "twitter/bundesliga_en"

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