شاهد.. العداء "يوسين بولت العجوز" ينهي السباق بعمر 102

أقدم عداء مسن ياباني في عمر 102، على خوض سباق ضمن فعالية رياضية لكبار السن في ألعاب القوى.

ونجح المسن الذي جاهد للوصول لخط النهاية رغم تأخره بقية المتسابقين، وركض مسافة السباق ببطء.

وصفق الحضور الموجود على المدرجات له طويلا تشجيعا على مثابرته، مطلقين عليه لقب "يوسين العجوز"، تيمنا بالعداء الجمايكي يوسين بولت الذي يعتبر أسرع إنسان في التاريخ، وهو كذلك أول شخص يفوز بعدد 7 ميداليات ذهبية في تاريخ الأولمبياد، وصاحب الرقم القياسي العالمي لسباق 100x4 تتابع.

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ويعد فوغا سينغ، عداء الماراثون البريطاني من أصل هندي، هو الأكبر سنا 108 سنوات، والذي اشتهر بتحطيمه أرقاما قياسية عالمية وأوروبية رغم كبر سنه.

المصدر: eurosport.ru