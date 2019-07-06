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شاهد.. حادث طريف في سباق 5 آلاف متر من لقاء لوزان

الرياضة

شاهد.. حادث طريف في سباق 5 آلاف متر من لقاء لوزان
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شهد سباق 5 آلاف متر حادثا طريفا حيث اعتقد الإثيوبي هاغوس غيبرهيويت أنه أحرز المركز الأول عندما توقف قبل اللفة الأخيرة في لقاء لوزان المرحلة الثامنة من الدوري الماسي لألعاب القوى.

وأدرك صاحب برونزية أولمبياد ريو 2016، أن السباق لم ينته ليواصل الركض لكنه حل في المركز العاشر، فيما كان المركز الأول من نصيب مواطنه يوميف كيجيلتشا بزمن قدره (13:00.56 دقيقة).

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وحسم الأمريكي المخضرم جاستن غاتلين البالغ 37 عاما بطل أولمبياد 2004 في أثينا وبطل العالم في النسخة الأخيرة في لندن المركز الأول في سباق المئة متر بزمن 9,92 ثانية.

وحقق الكيني تيموثي تشيرويوت أفضل توقيت لهذا العام في سباق 1500 م بقطعه المسافة بزمن 3:28.27 دقيقة.

المصدر: وكالات

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