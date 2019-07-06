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العداءة البحرينية ناصر تحرز المركز الأول في سباق 400 م في لقاء لوزان

الرياضة

العداءة البحرينية ناصر تحرز المركز الأول في سباق 400 م في لقاء لوزان
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حققت البحرينية سلوى عيد ناصر المركز الأول في سباق 400 م في لقاء لوزان، المرحلة الثامنة من الدوري الماسي لألعاب القوى.

وقطعت ناصر مسافة السباق بزمن 49,17 ثانية محققة رقما قياسيا للقاء السويسري لتلغي الرقم السابق للفرنسية ماري جوزيه بيريك وهو 49,45 ثانية الذي سجلته عام 1996.

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وتفوقت ناصر على النيجيرية أمينتو سييني التي سجلت 49,19 ثانية.

ونجحت النيجيرية في أسبوعين في تحسين رقمها الشخصي بثانية ونصف بعدما حققت 50,24 ثانية في لقاء الرباط في 16 يونيو الماضي.

المصدر: "أ ف ب"

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