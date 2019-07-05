بطل العالم السابق للدراجات الهوائية وراء القضبان لوقوعه في المحظور

سيتعرض الأسترالي جاك بوبريدج بطل العالم السابق في سباقات الدراجات الهوائية للسجن لأكثر من أربع سنوات، بتهمة الاتجار بالمخدرات.

واعتقل بوبريدج البالغ 29 عاما، وصاحب ميداليتين فضيتين في سباق المطاردة في آخر دورتين أولمبيتين قبل الاعتزال في أواخر 2016، قبل عامين بتهمة الاتجار في حبوب النشوة (إكستاسي).

Двукратный призер ОИ получил 4,5 года тюрьмы по делу о торговле наркотикамиhttps://t.co/HzslHIZl6apic.twitter.com/vRIFtVn9J5 — РИА Новости Спорт (@rsportru) July 5, 2019

واعتبرت المحكمة أن بطل العالم ثلاث مرات مذنبا بتهمة نقل المئات من حبوب النشوة إلى زميله المتسابق السابق أليكس مكريغور، فيما يصر بوبريدج على براءته.

وقال القاضي ستيفن سكوت خلال النطق بالحكم اليوم الجمعة لبوبريدج إنه تورط في عالم "الحفلات والمخدرات والكحول" عندما كان لا يزال ضمن صفوة متسابقي الدراجات، والإدمان ليس عذرا لنقل هذه المواد للمجتمع. كنت رياضيا رائعا، هذه مأساة بالتأكيد".

وسيخضع بوبريدج للسجن لمدة أربع سنوات وستة أشهر مع إمكانية إطلاق سراحه بشكل مشروط بعد عامين وستة أشهر.

وخلال مسيرة بوبريدج الناجحة شارك في سباق إيطاليا أربع مرات وحقق أربعة ألقاب في دورة ألعاب الكومنولث.

المصدر: "رويترز"