شاهد.. مصوّرة مغربية تبكي بحرقة بعد خروج "أسود الأطلس" من كأس الأمم الإفريقية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لمصورة فوتوغرافية مغربية غطّت في نوبة بكاء عميقة بعد خروج منتخب بلادها المفاجئ من كأس الأمم الإفريقية أمام بنين في دور الـ16 أمس الجمعة.

والتقط صورة المصورة المغربية صفاء سراج الدين أحد زملائها في المهنة، ولاقت الصورة تفاعلا وتعاطفا كبيرين وخصوصا من الشارع الكروي المغربي.

It's not just a game , whatever it can't give you everything it can give you love and passion and it's more than anything #MARBEN#المغرب_بنينpic.twitter.com/Q5lB6Uey2O — Just Talks 🇱🇮☕⚽️ (@amrovezz) July 5, 2019

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وحقق منتخب بنين مفاجأة مدوية بإقصائه المنتخب المغربي أحد المنتخبات المرشحة لنيل لقب النسخة الـ32 لكأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر لغاية 19 يوليو الجاري.

المصدر: وكالات