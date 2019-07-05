كأس الأمم الإفريقية.. أهداف مباراة المغرب وبنين

تجري الآن مباراة منتخبي المغرب وبنين ضمن دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم والتي تستضيفها مصر لغاية الـ19 من يوليو الجاري.

وافتتح منتخب بنين باب التسجيل عن طريق مويس أديليهو في الدقيقة 53 من عمر المباراة.

وعادل لأسود الأطلس، يوسف النصيري، في الدقيقة 75.

المصدر: RT