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مديرالمنتخب المصري يحسم مشاركة محمد صلاح أمام جنوب إفريقيا

الرياضة

مديرالمنتخب المصري يحسم مشاركة محمد صلاح أمام جنوب إفريقيا
Reuters MOHAMED ABD EL GHANY
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طمأن إيهاب لهيطة مدير المنتخب المصري على الحالة الصحية للنجم محمد صلاح بعد تعرضه لنزلة برد، أدت إلى عدم تمكنه من حضور تدريبات المنتخب الوطني أمس الخميس.

وأكد لهيطة بمداخلة هاتفية عبر برنامج تلفزيوني على مشاركة محمد صلاح في تدريبات المنتخب المصري اليوم الجمعة، استعدادا لمباراة جنوب إفريقيا فى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقررة غدا السبت.

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وأشار مدير المنتخب الوطني إلى أن الأمور الفنية جيدة في المنتخب وأنه تم تخفيف الحمل التدريبي للاعبين خلال الفترة الماضية والتركيز على الفنيات من قبل الجهاز الفني للمنتخب.

ويستعد منتخب الفراعنة لخوض مباراته أمام جنوب إفريقيا على إستاد القاهرة، بعدما تصدر المجموعة الأولى محققا العلامة الكاملة بالفوز في 3 مباريات أمام زيمبابوي والكونغو الديمقراطية وأوغندا ليحصد 9 نقاط بدور المجموعات.

المصدر: "يوتيوب"

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