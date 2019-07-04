أعلن الاتحاد المصري أن نجم المنتخب محمد صلاح سيغيب عن تمارين الخميس بسبب "نزلة برد"، وذلك قبل يومين من خوض الفراعنة مباراة الدور ثمن النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

وقال الاتحاد المصري: "بسبب نزلة برد لن يتمكن محمد صلاح نجم الفريق من المشاركة في التدريب الجماعي اليوم للمنتخب الوطني، وذلك حتى لا تتفاقم حالته"، موضحا أن القرار أتى بالتشاور مع المدرب المكسيكي خافيير أغيري.

ويستعد المنتخب المصري للقاء جنوب إفريقيا يوم السبت على إستاد القاهرة الدولي، ضمن ثمن نهائي البطولة المقامة في مصر حتى 19 يوليو.

وأنهى المنتخب دور المجموعات متصدرا للمجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بعد ثلاثة انتصارات في ثلاث مباريات حافظ خلالها على نظافة شباكه.

في المقابل، حلت جنوب إفريقيا في المركز الثالث في ترتيب المجموعة الرابعة، خلف المغرب في الصدارة وساحل العاج.

وتنطلق مباريات الدور ثمن النهائي اليوم الجمعة، بلقاء المغرب وبنين على إستاد السلام في العاصمة المصرية، ولقاء السنغال وأوغندا على إستاد القاهرة.

المصدر: أ ف ب