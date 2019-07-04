 
مباشر

بالفيديو.. مورغان تثير أزمة بين أمريكا وإنجلترا بسبب احتفال "احتساء الشاي"

الرياضة

بالفيديو.. مورغان تثير أزمة بين أمريكا وإنجلترا بسبب احتفال
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m2s0

خلقت اللاعبة الأمريكية أليكس مورغان باحتفالها بهدفها في شباك إنجلترا خلال مباراة نصف نهائي كأس العالم للسيدات "فرنسا 2019" أزمة بين المنتخبين، وأثارت بذلك ردود فعل كثيرة.

واحتفلت مورغان بهدفها على طريقة "احتساء الشاي"، بعد أن سجلت الهدف الثاني في الدقيقة 31 الذي ضمن تأهل منتخب بلادها حاملة اللقب إلى الدور النهائي من البطولة، لتركض إلى جانب الملعب ثم تتوقف مقلدة طريقة احتساء الشاي، في لقطة تم تداولها على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي، وأثارت ردود فعل متباينة بين مؤيد ومنتقد.

ومن المعروف عن الإنجليز حبهم الشديد للشاي حتى أن هناك أوقاتا معروفة خلال اليوم لاحتساء هذا المشروب.

واعتبر الإعلام ولاعبات الفريق الإنجليزي أن الغرض من هذه الاحتفالية كان السخرية من تقليد تاريخي في إنجلترا، وتعرضت مورغان لانتقادات بسبب الاحتفال الذي وصفته لاعبة إنجلترا ليان ساندرسون بـ"البغيض".

وأضافت: لست من هواة احتساء الشاي، لكنه تقليد مرتبط بنا ولذا فأعتقد أن طريقة الاحتفال كريهة.

إقرأ المزيد
أمريكا تتأهل إلى نهائي كأس العالم للسيدات
أمريكا تتأهل إلى نهائي كأس العالم للسيدات

وسارعت مورغان إلى التخفيف من كل ذلك، وقالت إن كل ما قامت به كان مجرد تعبير عن فرحتها بإحراز الهدف والاحتفاظ بالزخم وإبقائه مثيرا، مؤكدة أنها لم تحتس سوى "رشفة شاي" واحدة.

وستواجه الولايات المتحدة في نهائي كأس العالم للسيدات هولندا، الأحد المقبل في "غروباما ستايديوم".

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا