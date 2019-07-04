بالفيديو.. مورغان تثير أزمة بين أمريكا وإنجلترا بسبب احتفال "احتساء الشاي"

خلقت اللاعبة الأمريكية أليكس مورغان باحتفالها بهدفها في شباك إنجلترا خلال مباراة نصف نهائي كأس العالم للسيدات "فرنسا 2019" أزمة بين المنتخبين، وأثارت بذلك ردود فعل كثيرة.

واحتفلت مورغان بهدفها على طريقة "احتساء الشاي"، بعد أن سجلت الهدف الثاني في الدقيقة 31 الذي ضمن تأهل منتخب بلادها حاملة اللقب إلى الدور النهائي من البطولة، لتركض إلى جانب الملعب ثم تتوقف مقلدة طريقة احتساء الشاي، في لقطة تم تداولها على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي، وأثارت ردود فعل متباينة بين مؤيد ومنتقد.

ومن المعروف عن الإنجليز حبهم الشديد للشاي حتى أن هناك أوقاتا معروفة خلال اليوم لاحتساء هذا المشروب.

Alex Morgan scored a goal then sipped some tea.



People got very mad online. pic.twitter.com/Hm87SEg09N — Sports Illustrated (@SInow) July 3, 2019

واعتبر الإعلام ولاعبات الفريق الإنجليزي أن الغرض من هذه الاحتفالية كان السخرية من تقليد تاريخي في إنجلترا، وتعرضت مورغان لانتقادات بسبب الاحتفال الذي وصفته لاعبة إنجلترا ليان ساندرسون بـ"البغيض".

وأضافت: لست من هواة احتساء الشاي، لكنه تقليد مرتبط بنا ولذا فأعتقد أن طريقة الاحتفال كريهة.

*sent in the group chat*



omw 🏟 pic.twitter.com/DtohT80Cs6 — U.S. Soccer WNT (@USWNT) July 2, 2019

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وسارعت مورغان إلى التخفيف من كل ذلك، وقالت إن كل ما قامت به كان مجرد تعبير عن فرحتها بإحراز الهدف والاحتفاظ بالزخم وإبقائه مثيرا، مؤكدة أنها لم تحتس سوى "رشفة شاي" واحدة.

وستواجه الولايات المتحدة في نهائي كأس العالم للسيدات هولندا، الأحد المقبل في "غروباما ستايديوم".

المصدر: وكالات