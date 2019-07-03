كشف حساب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن تشكيلة الفريق المثالي لمباريات دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة حاليا في مصر حتى 19 يوليو.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي "مصر".

خط الدفاع: أحمد المحمدي "مصر"، يايا بانانا "الكاميرون"، أحمد حجازي "مصر"، أشرف حكيمي "المغرب".

خط الوسط: إسماعيل بن ناصر "الجزائر"، أروهاسينا أندرياناريما "مدغشقر"، رياض محرز "الجزائر".

خط الهجوم: محمد صلاح "مصر" جوردان أيو "غانا" ساديو ماني "السنغال".

The group stages witnessed some stellar performances🔥🔥



Take a look at the best XI we couldn't ignore😍🤷‍♂️#TotalAFCON2019pic.twitter.com/F0zKi5HLYK — CAF (@CAF_Online) July 3, 2019

وفي سياق متصل، أثار غياب محمود حسن تريزيغيه، نجم منتخب مصر عن التشكيلة المثالية، حالة من الاستغراب، بعد المستويات الكبيرة التي قدمها اللاعب، وتألقه اللافت مع "الفراعنة"، بعدما أكدته العديد من التقارير العالمية، وأبرزها موقع "هو سكورد" العالمي، الذي إختار تريزيغيه ضمن أفضل 10 لاعبين في البطولة حتى الآن.

وجاء محمود تريزيغيه في المرتبة رقم 4 ضمن الأفضل بالبطولة حتى الآن، حيث حصل على تقييم 7.84، وذلك بناء على تحليل دقيق لما قدمه جناح مصر خلال الثلاث مباريات الأولى، التي لعب خلالها 225 دقيقة.

ونال تريزيغيه، خلال مشاركاته في هذه البطولة جائزة رجل المباراة مرة واحدة، كما أنه أحرز هدفا وحيدا، وصنع هدفا وحيدا أيضا، فيما جاءت نسبة نجاح تمريراته 75.9%، كما أنه لم يتلق بطاقات صفراء أو حمراء نهائيا.

وعلى صعيد آخر، أكدت تقارير الصحف الإنجليزية رغبة فريق أستون فيلا في الحصول على خدمات المصري تريزيغيه، لاعب فريق قاسم باشا التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

المصدر: CAF+ وكالات