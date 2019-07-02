برشلونة يكشف رسميا عن موعد وتفاصيل تقديم أولى صفقاته الصيفية للجماهير

كشف نادي برشلونة الإسباني رسميا، عن تفاصيل تقديم الهولندي فرينكي دي يونغ، لوسائل الإعلام ولجماهير النادي الكتالوني.

وحسب البيان الرسمي الذي نشر على الموقع الإلكتروني لبرشلونة، اليوم الثلاثاء، فإن دي يونغ سيتم تقديمه يوم 5 يوليو الجاري، في الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي، على أرضية ملعب "كامب نو" معقل النادي الكتالوني.

🎨 Come to witness the presentation of a new talent!

📝 @DeJongFrenkie21

🏟 Camp Nou

🗓 5 July

🕖 7pm

🙌 Full story: https://t.co/OyAH3qoOT2

🔵🔴 #ReadyToColorpic.twitter.com/ZqdAKl7FeE — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 2, 2019

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وأشار البيان، إلى أنه سيتم فتح بوابات الملعب أمام الجماهير للحضور لاستقبال دي يونغ، والذي سيوقع العقود قبل الدخول إلى أرض الملعب.

وسيظهر دي يونغ في مؤتمر صحفي عقب استقبال الجماهير له في أرض الملعب، بجانب النائب الثاني لرئيس برشلونة جوردي ميستري، والسكرتير الفني إيريك أبيدال.

وتوصل برشلونة لاتفاق مع أياكس أمستردام لضم دي يونغ، خلال شهر يناير الماضي، بعقد يمتد لمدة 5 سنوات، مقابل 75 مليون يورو، بالإضافة إلى 11 مليونا كمتغيرات.

وقدم اللاعب الهولندي الشاب البالغ 22 عاما مستوى مميزا في الموسم المنصرم، وقاد أياكس للفوز بلقبي الدوري وكأس هولندا، بالإضافة للوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

المصدر: وكالات