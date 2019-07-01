أثبتت الأشعة التي أجريت لكاحل أحمد حسن "كوكا" لاعب المنتخب المصري بعد إصابته أمس خلال مباراة الفراعنة أمام أوغندا في كأس الأمم الإفريقية، أن الإصابة عبارة عن كدمة قوية في الكاحل.

وصرح طبيب المنتخب المصري، محمد أبو العلا، بأن اللاعب يحتاج إلى فترة علاج من 5 إلى 7 أيام، مضيفا أن برنامج العلاج بدأ تنفيذه اعتبارا من مساء الأحد.

أثبتت الأشعة التي أجريت على أحمد حسن "كوكا" لاعب المنتخب الوطني بعد إصابته في مباراة أوغندا أن الإصابة عبارة عن كدمة قوية في الكاحل.



وصرح د. محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني أن اللاعب يحتاج إلى فترة علاج من 5 إلى 7 أيام ، مضيفا أن برنامج العلاج بدأ تنفيذه من مساء أمس. — EFA.eg (@EFA) July 1, 2019

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وحقق المنتخب المصري الفوز على أوغندا بثنائية نظيفة، سجلهما محمد صلاح في الدقيقة 36 من ركلة حرة رائعة، وأحمد المحمدي في الدقيقة 46 من تسديدة متقنة، بعد متابعة لكرة ارتدت من الدفاع.

المصدر: وكالات