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الكشف عن مدة غياب أحمد حسن كوكا نجم منتخب "الفراعنة"

الرياضة

الكشف عن مدة غياب أحمد حسن كوكا نجم منتخب
Globallookpress Oliver Weiken
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أثبتت الأشعة التي أجريت لكاحل أحمد حسن "كوكا" لاعب المنتخب المصري بعد إصابته أمس خلال مباراة الفراعنة أمام أوغندا في كأس الأمم الإفريقية، أن الإصابة عبارة عن كدمة قوية في الكاحل.

وصرح طبيب المنتخب المصري، محمد أبو العلا، بأن اللاعب يحتاج إلى فترة علاج من 5 إلى 7 أيام، مضيفا أن برنامج العلاج بدأ تنفيذه اعتبارا من مساء الأحد.

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وحقق المنتخب المصري الفوز على أوغندا بثنائية نظيفة، سجلهما محمد صلاح في الدقيقة 36 من ركلة حرة رائعة، وأحمد المحمدي في الدقيقة 46 من تسديدة متقنة، بعد متابعة لكرة ارتدت من الدفاع.

المصدر: وكالات

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