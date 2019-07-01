منتخب "الفراعنة" يسجل رقما قياسيا لم يحققه في تاريخ مشاركاته بكأس إفريقيا

حقق المنتخب المصري رقما قياسيا لم يتحقق في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، بعدما تأهل للدور الثاني متصدرا المجموعة الأولى لنسخة المسابقة المقامة حاليا في مصر.

وتربع منتخب "الفراعنة" على صدارة المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة (9 نقاط) بعد تحقيقه ثلاثة انتصارات وبشباك نظيفة، وهو ما لم يتحقق من قبل في تاريخ مشاركات المنتخب المصري في البطولة المتوج بلقبها سبع مرات من قبل.

📊 لأول مرة في تاريخ مشاركات الفراعنة بكأس أفريقيا .. مصر تحقق العلامة الكاملة في المجموعة بثلاثة إنتصارات والخروج بشباك نظيفة 👏💪



وتبقى دائماً .. مصر أولاً 1⃣🇪🇬#مصر_٢٠١٩#Egypt2019pic.twitter.com/SmKbkoNQ9H — EFA.eg (@EFA) June 30, 2019

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وسجل المنتخب المصري في دور المجموعات خمسة أهداف، بواقع هدف في مرمى زمبابوي، وهدفين في شباك الكونغو الديمقراطية، وهدفين في مرمى أوغندا.

المصدر: وكالات

