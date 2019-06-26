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محمد صلاح يحرز الهدف الثاني لمصر في مرمى الكونغو الديمقراطية (فيديو)

الرياضة

محمد صلاح يحرز الهدف الثاني لمصر في مرمى الكونغو الديمقراطية (فيديو)
Globallookpress
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تقدم منتخب مصر على الكونغو الديمقراطية بهدفين في الشوط الأول للمباراة، الجارية بينهما اليوم الأربعاء، في الجولة الثانية من دور المجموعات ضمن كأس أمم إفريقيا 2019.

وأحرز قائد منتخب "الفراعنة" أحمد المحمدي هدف التقدم لبلاده، في الدقيقة 25، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وضاعف النجم المصري محمد صلاح النتيجة، قبل دقيقتين من انتهاء الوقت الأصلي للشوط الأول، من اللقاء المقام حاليا على ملعب القاهرة الدولي.

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المصدر: RT

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