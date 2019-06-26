رسميا.. التشكيلة الأساسية "لموقعة" مصر والكونغو الديمقراطية

كشف مدربا منتخبي مصر والكونغو الديمقراطية، تشكيلتي فريقيهما الأساسية، لخوض المباراة المرتقبة بينهما، اليوم الأربعاء، في الجولة الثانية من دور المجموعات ضمن كأس أمم إفريقيا 2019.

وستقام المباراة على ملعب القاهرة الدولي، وستبدأ في تمام الساعة (22:00) بتوقيت القاهرة و(23:00) بتوقيت موسكو.

وسيبدأ المدير الفني لفريق منتخب مصر، المكسيكي خافيير أغيري، هذه المواجهة الهامة، بالتشكيلة الأساسية التالية:

بينما اختار المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية، فلورينت لبينجي، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة منتخب "الفراعنة":

المصدر: "facebook/efasocial"