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شاهد.. المحمدي يتضامن مع وردة خلال الاحتفال بهدفه

الرياضة

شاهد.. المحمدي يتضامن مع وردة خلال الاحتفال بهدفه
Reuters
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أعرب قائد المنتخب المصري، أحمد المحمدي، عن تضامنه مع زميله عمرو وردة، الذي استبعد من قائمة منتخب "الفراعنة" لسوء السلوك.

وأحرز أحمد المحمدي هدف التقدم للفراعنة في مرمى الكونغو الديمقراطية، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، واحتفل المحمدي عقب الهدف، بالإشارة لرقم 22، تضامنا مع زميله عمرو وردة، الذي كان يرتدي القميص رقم (22) قبل استبعاده من معسكر منتخب "الفراعنة".

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المصدر: وكالات 

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