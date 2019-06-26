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شاهد.. منتخب مصر ثاني المتأهلين لدور الـ 16 لكأس إفريقيا 2019

الرياضة

شاهد.. منتخب مصر ثاني المتأهلين لدور الـ 16 لكأس إفريقيا 2019
Globallookpress
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ضمن المنتخب المصري تأهله مبكرا إلى الدور ثمن النهائي من النسخة الـ 32 لبطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2019، عقب فوزه على الكونغو الديمقراطية (2-0)، مساء الأربعاء.

وأحرز قائد منتخب "الفراعنة" أحمد المحمدي هدف التقدم لبلاده، في الدقيقة 25، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ومن ثم ضاعف النجم المصري محمد صلاح النتيجة "للفراعنة"، قبل دقيقتين من انتهاء الوقت الأصلي للشوط الأول، من اللقاء الذي أقيم على ملعب القاهرة الدولي.

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وحقق المنتخب المصري بذلك انتصاره الثاني على التوالي، بعد الأول على منتخب زيمبابوي بهدف وحيد، في المباراة الافتتاحية للبطولة.

وضمن منتخب "الفراعنة" تأهله إلى دور الـ 16 للبطولة القارية مبكرا، بعد أن عزز صدارته لقائمة المجموعة الأولى، برصيده 6 نقاط، مبتعدا بفارق نقطتين عن وصيفه الأوغندي، الذي تعادل، في وقت سابق من الأربعاء أيضا، أمام منتخب زيمبابوي (1-1)، صاحب المركز الثالث، برصيد نقطة واحدة.

بينما مني منتخب الكونغو الديمقراطية بالهزيمة الثانية على التوالي، ويقبع في قاع المجموعة من دون رصيد.

المصدر: RT

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