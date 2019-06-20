حكم كاميروني يقود مباراة افتتاح كأس الأمم الإفريقية

كشفت اللجنة الرئيسية لحكام بطولة كأس الأمم الإفريقية "مصر 2019"، عن حكم مباراة افتتاح البطولة التي تنطلق غدا الجمعة بمواجهة منتخبي مصر وزيمبابوي على إستاد القاهرة الدولي.

ووقع خيار لجنة الحكام على الحكم الكاميروني أليوم نيانت لقيادة مباراة الافتتاح بين مصر وزيمبابوي، ضمن منافسات المجموعة الأولى، بعد اعتذار الحكم الغامبي بكاري غاساما عن قيادتها.

واعتذر غاساما عن إدارة مباراة الافتتاح من بطولة كأس أمم إفريقيا، وغادر القاهرة بسبب وفاة والدته.

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وسبق لنيانت إدارة مباراة الإسماعيلي المصري والإفريقي التونسي، في دوري أبطال إفريقيا، والتي لم تستكمل بسبب اعتراض جماهير الإسماعيلي عليه.

وأدار نيانت مباريات في بطولة أمم إفريقيا أعوام 2013 و2015 و2017.

كما أشارت اللجنة الفنية للمباراة أن المنتخب المصري سيرتدي الزي التقليدي للمنتخب (القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب السوداء).

المصدر: وكالات