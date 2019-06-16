شاهد.. سقوط "أسود الأطلس" بـ"الرصاصات النحاسية"

تعرض منتخب المغرب لهزيمة مؤثرة معنويا أمام نظيره الزامبي (2-3)، في ختام التحضير لنهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر، خلال فترة (21 يونيو الجاري و19 يوليو 2019).

وسجل المغربي حكيم زيياش هدفي بلاده، في الدقيقتين (24، و55 من ضربة جزاء).

بينما سجل ثلاثية زامبيا كل من، موابي موسوندا، وكينغس كينغوا، وإينوك موابي، في الدقائق (1، 44، 74) على الترتيب، من عمر المباراة التي جرت بينهما اليوم الأحد، على الملعب الكبير، في مدينة مراكش.

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ومني منتخب "أسود الأطلس" بالهزيمة الثانية على التوالي، بعد اختباره الأول أمام نظيره الغامبي (0-1)، يوم الأربعاء الماضي.

وسيبدأ المغرب مشواره في النسخة الـ 32 لنهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بمواجهة نظيره الناميبي، يوم الأحد 23 يونيو الجاري، وذلك ضمن منافسات المجموعة الرابعة، إلى جانب كل من، كوت ديفوار (ساحل العاج)، جنوب إفريقيا، وناميبيا.

المصدر: وكالات