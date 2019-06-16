فوز معنوي "للفراعنة" على غينيا (فيديو)

فاز المنتخب المصري على نظيره الغيني (3-1)، في المباراة الدولية الودية التي جمعتهما، اليوم الأحد، وذلك في ختام استعداداته لنهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2019.

وضع المصري مروان محسن منتخب "الفراعنة" في المقدمة بهدف سجله، في الدقيقة 11، بتسديدة صاروخية لا تصد ولا ترد من خارج منطقة الجزاء.

ورد الغيني سوري كابا بهدف التعادل، في الدقيقة 63 مستفيدا من خطأ دفاعي قاتل.

ووضع المصري أحمد علي بلاده في المقدمة، بحلول الدقيقة الـ 78، من متابعة لكرة ارتدت من القائم الأيمن بعد تسديدة زميله النجم محمد صلاح.

ومن ثم اختتم عمر جابر ثلاثية الفراعنة، قبل أربع دقائق من نهاية الوقت الأصلي للقاء.

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وحقق منتخب مصر انتصاره الثاني على التوالي، بعد الأول على نظيره التنزاني (1-0)، يوم الخميس الماضي، وذلك ضمن تحضيراته لبطولة القارة السمراء، التي ستقام مبارياتها في الملاعب المصرية، خلال الفترة ما بين (21 يونيو الجاري و19 يوليو 2019).

وسيخوض منتخب "الفراعنة" المباراة الافتتاحية للبطولة، يوم الجمعة المقبل، بمواجهة نظيره من زيمبابوي، ضمن منافسات المجموعة الأولى، التي تضم أيضا منتخبي جمهورية كونغو الديمقراطية وأوغندا.

المصدر: RT