شاهد.. سقوط "أسود الأطلس" في أول اختبار لكأس إفريقيا 2019

خسر منتخب المغرب أمام نظيره الغامبي (1-0)، في أول اختبار له تحضيرا لنهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر، خلال الفترة (21 يونيو الجاري و19 يوليو 2019).

ويدين منتخب غامبيا بالفضل في انتصاره للاعبه موسى بارو، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له، بحلول الدقيقة 27 من زمن الشوط الأول.

وأضاع المغربي البديل فيصل فجر فرصة إدراك التعادل لأصحاب الأرض، بإهداره ضربة جزاء، في الوقت القاتل في الدقيقة الثانية المحتسبة بدلا من الضائع للمباراة الدولية الودية لكرة القدم، التي جرت بينهما، اليوم الأربعاء، على الملعب الكبير، في مدينة مراكش.

HT



Musa Barrow's deflected goal is the difference in Marrakech between the Gambia and Morocco.



This is Barrow's first senior goal - he scored for the U23 against Morocco in Banjul last year. pic.twitter.com/zFJbpwJO3i — Momodou Bah 🇬🇲 (@modoubah) 12 июня 2019 г.

وسيخوض المغرب مباراة ودية أخرى أمام زامبيا، يوم الأحد المقبل، قبل التوجه إلى مصر.

وسيلعب منتخب المغرب في المجموعة الرابعة، إلى جانب كل من، كوت ديفوار (ساحل العاج)، جنوب إفريقيا، وناميبيا.

وسيبدأ منتخب "أسود الأطلس" مشواره في النسخة 32 لنهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بمواجهة نظيره الناميبي، يوم الأحد 23 يونيو الجاري.

المصدر: وكالات