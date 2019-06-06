ملياردير أمريكي يشتري فيورنتينا الإيطالي

أكمل الملياردير الأمريكي-الإيطالي روكو كوميسو استحواذه على نادي فيورنتينا من عائلة ديلا فالي، بحسب ما ذكر النادي الإيطالي اليوم الخميس.

ووضعت الصفقة البالغة 170 مليون يورو (190 مليون دولار أمريكي)، حدا لملكية عائلة ديلا فالي لنادي كرة القدم الإيطالي منذ 17 عاما.

ويرأس كوميسو (69 عاما) مجموعة "ميدياكوم" التلفزيونية ويملك نادي نيو يورك كوزموس لكرة القدم، وحاول في الأعوام الماضية الاستحواذ على ملكية نادي ميلان الإيطالي.

وقال كوميسو: "كنت دوما مشجعا للكرة الإيطالية ولا يمكنني أن أصف كم تشرفني فرصة المساهمة في كتابة الفصل التالي من تاريخ نادٍ أسطوري مثل فيورنتينا".

ولد كوميسو في كالابريا جنوبي إيطاليا وانتقل إلى الولايات المتحدة عام 1962 مع والدته وشقيقتيه، للانضمام إلى والده وشقيقه اللذين سبقوهم إلى ذلك بست سنوات.

وأضاف كوميسو: "فلورنسا معروفة في العالم بتمثيلها صفوة الثقافة الإيطالية.. في ثلاث سنوات من الاتصالات لاستحواذ النادي، طورت وعيا عميقا حول أهمية لا فيولا للمدينة وجماهيرها".

وكانت عائلة ديلا فالي ومن بينها رجل الأعمال دييغو ديلا فالي الذي يدير مجموعة "تودز" الفاخرة، قد اشترت النادي التوسكاني عام 2002 بعد إفلاس بطل الدوري الإيطالي مرتين في 1956 و1969، وهبوطه إلى الدرجة الثانية. وأحرز فيورنتينا آخر ألقابه في كأس إيطاليا عام 2001.

وبحسب تقارير صحفية، فإن مهاجم النادي فيديريكو كييزا يثير اهتمام ناديي يوفنتوس بطل الدوري وإنتر ميلان. وعلق كوميسو "لم أتحدث إلى (المدرب فينتشنزو) مونتيلا بعد. سأقوم بكل شيء ممكن للاحتفاظ بكييزا".

وفيورنتينا هو آخر الأندية الإيطالية التي يستحوذ مستثمرون أجانب على ملكيتها، وينضم بذلك إلى روما (الأمريكي جيمس بالوتا)، وميلان (صندوق إليوت الاستثماري الأمريكي)، وبولونيا الذي استحوذ الكندي جوي سابوتو على غالبية حصصه، وإنتر (مجموعة سونينغ الصينية).

المصدر: أ ف ب