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صلاح وماني يخوضان نهائي دوري الأبطال صائمين

الرياضة

صلاح وماني يخوضان نهائي دوري الأبطال صائمين
Globallookpress
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كشف مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب أن مهاجمي الريدز المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني، سيحافظان على صيامهما، اليوم السبت، خلال نهائي دوري أبطال أوروبا، ضد توتنهام هوتسبر.

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وسيطلق حكم الساحة الدولي دامير سكومينا صافرة انطلاق المباراة النهائية "للتشامبيونز ليغ 2019"، بين ليفربول وتوتنهام، مساء اليوم السبت، في تمام الساعة (19:00) بتوقيت "غرينيتش، على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وهذا يعني أن محمد صلاح وساديو ماني سيلعبان الشوط الأول من المباراة صائمين، لأن موعد الإفطار في مدريد، في الساعة 9:39 بالتوقيت المحلي.

وقال كلوب خلال مؤتمر صحفي قبل مواجهة توتنهام، في نهائي دوري أبطال أوروبا: "لا توجد مشكلة في صيام لاعبين، أنا أحترم دينهم، لقد كانوا دائما رائعين وكانوا يقدمون الأفضل سواء كانوا صائمين أم لا".

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وكشف المدرب الألماني، أن: "هناك أياما دخل فيها ساديو ماني أو محمد صلاح إلى غرفة الملابس لأنهما كانا يصليان".

وأضاف كلوب: "في هذه الحياة، هناك أشياء كثيرة أكثر أهمية من كرة القدم".

المصدر: وكالات 

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