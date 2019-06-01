التشكيلة الأساسية لـ "موقعة" ليفربول وتوتنهام في دوري الأبطال

كشف مدربا توتنهام وليفربول الإنجليزيان، تشكيلتي فريقيهما الأساسية، لخوض المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، اليوم السبت، في تمام الساعة (22:00) بتوقيت موسكو.

وسيبدأ المدير الفني لفريق توتنهام، الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المباراة التي ستقام على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" بالعاصمة الإسبانية مدريد، بالتشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة "الريدز":

هوغو لوريس، كيران تريبير، توبي ألديرفيريلد، يان فيرتونغين، داني روز، هاري وينكس، موسى سيسوكو، كريستيان ايركسن، ديلي آلي، هيونغ مين سون، هاري كين

بينما اختار المدير الفني لليفربول، الألماني يورغن كلوب، التشكيلة الأساسية التالية "للريدز" لخوض "الديربي" الإنجليزي:

لحراسة المرمى: أليسون باكير

لخط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيك فان دايك، أندرو روبيرتسون.

لخط الوسط: جورجينيو فينالدوم، فابينهو، جوردان هيندرسون.

لخط الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، روبرتو فيرمينو.

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المصدر: "twitter/SpursOfficial/LFC"