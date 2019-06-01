شاهد.. صلاح وكلوب في مسلسل كرتون شهير

قام موقع Bleacher Report بتقديم نبذة عن المباراة النهائية لدوري الأبطال، على طريقته الخاصة، بأسلوب سلسلة الرسوم المتحركة الشهيرة لعائلة سيمبسون -The Simpsons.

ويظهر في مقطع فيديو، وصول لاعبي ومدربي فريقي ليفربول وتوتنهام، إلى ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في العاصمة مدريد، الذي سيكون مسرحا للمباراة النهائية "للتشامبيونز ليغ"، مساء اليوم السبت، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

ويلعب النجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول، في مقطع الفيديو دور "بارت" وهو الابن في عائلة "سيمبسون"، بينما يلعب مدربه الألماني يورغن كلوب دور الأب "هومر".

ومن السهل التعرف على شخصيات الرسوم المتحركة الآخرين، إضافة إلى كلوب وصلاح، وهم: الأرجنتيني موريسيو بوكتينيو، مدرب توتنهام، وثنائي الفريق، هاري كين والبرازيلي لوكاس مورا، ويجلس الجميع في النهائي، على أريكة ويشاهدون كرة القدم على شاشة التلفاز.

وعائلة سيمبسون The Simpson: مسلسل أمريكي كرتوني كوميدي من إنتاج شركة "فوكس" وهو موجه للكبار فقط. ويعد أطول وأنجح مسلسل كرتوني يعرض على شاشات التلفزيون الأمريكي، حيث بلغ لحد الآن 30 جزءا، وأكثر من 630 حلقة. والمسلسل من فكرة وتأليف مات غرينينغ.

وتدور حلقات المسلسل في مدينة "سبرينغفيلد" في الولايات المتحدة. المدينة ليس لها وجود على أرض الواقع، اختارها مؤلف المسلسل لأن الاسم منتشر كثيرا في الولايات المتحدة وكي لا يعطي انطباعا بأن الحلقات تدور في منطقة معينة واحدة. يتناول المسلسل قصة عائلة مقيمة في هذه المدينة، تمثل العائلة الأمريكية العادية بميزاتها وسيئاتها، مع معالجة المواضيع التي تؤثر عليها بطريقة كوميدية.

أهم شخصية في المسلسل: هو رب عائلة السيمبسون "هومر جي سيمبسون" (Homer J. Simpson). الشخصية عبارة عن أب بسيط ذو تفكير سطحي، يعمل في مفاعل "سبرينجفيلد" النووي. يصعب عليه تدبر أمور العائلة بشكل عام، ولكنه يتمكن بطريقة أو بأخرى من تنفيذ التزاماتة، طبعا كل هذه الأحداث تدور بطريقة كوميدية، تحبب المشاهد العادي بشخصية هومر برغم بساطة تفكيره، كما أنه دائم التردد على (حانة مو) وأصدقائه المفضلين هم ليني وكارل وبارني، ودائما كان يكره جاره المتدين نيد فلاندرز والذي كان يتعامل معه بكل حسن ومودة.

الأم مارج، هي أم ملتزمة تحاول مساعدة زوجها في تسيير أمور العائلة مع أنها كثيرة.

الأولاد هم بارت، ليزا وماغي، بارت يبلغ من العمر 10 سنوات، وهو طفل مشاغب وشقي جدا ومصاحب لميلهاوس، الذي يعتبر صديقه المفضل.

ليزا، وتبلغ من العمر 8 سنوات، وهي طفلة ذكية هادئة في أغلب الأحيان، كما أنها نباتية، وفي المواسم الأخيرة اعتنقت (البوذية).

ماغي هي طفلة رضيعة. شخصيات المسلسل لا تكبر أبدا برغم مرور سنوات على عرض المسلسل.

المصدر: وكالات