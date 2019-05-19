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رسميا.. مانشستر سيتي يعلن رحيل قائده

الرياضة

رسميا.. مانشستر سيتي يعلن رحيل قائده
AFP
رسميا.. مانشستر سيتي يعلن رحيل قائده
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أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم اليوم، نهاية مشور قائده البلجيكي فينسينت كومباني مع الفريق.

وأكد مانشستر سيتي في بيان نشره عبر موقعه، رحيل كومباني بشكل نهائي، حيث قال، "كومباني الذي قضى 11 عاما داخل جدران النادي، أسدل الستار على مشواره مع الفريق بعد التتويج ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي أمس، على حساب واتفورد".

وانضم كومباني البالغ 33 عاما، إلى مانشستر سيتي في 2008 قادما من هامبورغ الألماني، وخاض مع الفريق السماوي 360 مباراة، وسجل 20 هدفا، وحصد العديد من الألقاب، أبرزها لقب الدوري الانجليزي 4 مرات، وكأس الرابطة 4 مرات، وكأس الاتحاد مرتين، والدرع الخيرية مرتين أيضا.

كما تم اختيار قائد مانشستر سيتي أفضل لاعب في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز مرة واحدة، فيما تواجد في التشكيلة المثالية للمسابقة في ثلاث مناسبات.

ولم يتم بعد كشف وجهة كومباني المقبلة.

المصدر: وكالات

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