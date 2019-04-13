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الحضري يفجر مفاجأة عن سر عدم مشاركته في قرعة أمم إفريقيا 2019

الرياضة

الحضري يفجر مفاجأة عن سر عدم مشاركته في قرعة أمم إفريقيا 2019
Reuters
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كشف عصام الحضري حارس مرمى المنتخب المصري السابق لكرة القدم سر غيابه عن مراسم قرعة بطولة أمم إفريقيا 2019.

ونشر الحضري اليوم عبر صفحته الرسمية في تويتر، فيديو أوضح فيه أنه لم يحضر القرعة لأن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) لم يوجه له الدعوة، كما أن الاتحاد المصري لم يدعوه أيضا، متمنيا التوفيق لمنتخب مصر في البطولة القارية.

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وجاء توضيح الحضري، ردا على الأقاويل الكثيرة التي ترددت مؤخرا عن اشتراطه سحب القرعة بنفسه للمشاركة فيها، وإلا فلن يحضر.

المصدر: وكالات

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