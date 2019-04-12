أسفرت قرعة كأس أمم أفريقيا 2019 ، اليوم الجمعة، عن مواجهات متباينة للمنتخبات العربية الخمسة المشاركة في نسختها الـ32 والتي تنطلق في الفترة بين 22 يونيو و20 يوليو المقبلين.

وأوقعت القرعة البلد المضيف مصر في مجموعة سهلة مقارنة مع منتخب المغرب الذي وقع في مجموعة نارية، فيما اصطدم منتخب الجزائر مع السنغال، وتونس مع موريتانيا في مواجهة عربية - عربية.

وفيما يلي مجموعات كأس إفريقيا مصر 2019:



المجموعة الأولى: مصر - الكونغو الديمقراطية - أوغندا - زيمبابوي

المجموعة الثانية: نيجيريا - غينيا - مدغشقر - بوروندي

المجموعة الثالثة: السنغال - الجزائر - كينيا - تنزانيا

المجموعة الرابعة: المغرب - كوت ديفوار - جنوب إفريقيا - ناميبيا

المجموعة الخامسة: تونس - مالي - موريتانيا - أنغولا

المجموعة السادسة: الكاميرون - غانا - بنين - غينيا بيساو

ها هي المجموعات! 👌



📋 24 فريقًا للمرة الأولى في كأس أمم أفريقيا 🏆



ما هي أكثر مباراة تتطلع لمشاهدتها؟ 👀 pic.twitter.com/JK6FF3tNCI — CAF - عربي (@caf_online_AR) 12 апреля 2019 г.

المباراة الافتتاحية لكأس أمم إفريقيا مصر 2019 ستجمع بين البلد المضيف وزيمبابوي ...

Watch Live ,, Total Africa cup of Nations 2019 - Official draw ceremony #TotalAFCON2019https://t.co/bPa0e89JHK — CAF (@CAF_Online) 12 апреля 2019 г.

وسنكون معكم في تغطية خاصة لهذا الحدث القاري لحظة بلحظة...

معشوق المغاربة.. مصطفى حاجي على الأرض التي يمتلك معها ذكريات خاصة! 😉🇲🇦#TotalAFCON2019pic.twitter.com/YSJ5Db6tXa — CAF - عربي (@caf_online_AR) April 12, 2019

وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي يصل مقر القرعة. #TotalAFCON2019pic.twitter.com/19Cf6tChjn — CAF - عربي (@caf_online_AR) April 12, 2019

وتشهد بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، مشاركة 24 منتخبا، وذلك للمرة الأولى، بعدما كان العدد يقتصر على 16 منتخبا في البطولات السابقة، وسيتنافس في هذه النسخة 5 منتخبات عربية، وذلك للمرة الأولى أيضا، وهي منتخبات المغرب، ومصر، والجزائر، وتونس، وموريتانيا، الذي حجز بطاقة التأهل للعرس الإفريقي للمرة الأولى في تاريخه.

وسيتم تقسيم المنتخبات الـ24 المشاركة في البطولة القارية إلى 4 مستويات، وسيضم كل مستوى 6 منتخبات، لتكوين المجموعات الست.

ويتأهل إلى دور الـ16 أول وثاني كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث، في نظام يطبق لأول مرة في البطولات الإفريقية.

المصدر: RT