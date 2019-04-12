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قرعة كأس أمم إفريقيا 2019 .. مجموعة سهلة لمصر.. ونارية للمغرب

الرياضة

قرعة كأس أمم إفريقيا 2019 .. مجموعة سهلة لمصر.. ونارية للمغرب
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أسفرت قرعة كأس أمم أفريقيا 2019 ، اليوم الجمعة، عن مواجهات متباينة للمنتخبات العربية الخمسة المشاركة في نسختها الـ32 والتي تنطلق في الفترة بين 22 يونيو و20 يوليو المقبلين.

وأوقعت القرعة البلد المضيف مصر في مجموعة سهلة مقارنة مع منتخب المغرب الذي وقع في مجموعة نارية، فيما اصطدم منتخب الجزائر مع السنغال، وتونس مع موريتانيا في مواجهة عربية - عربية.

وفيما يلي مجموعات كأس إفريقيا مصر 2019:


المجموعة الأولى: مصر - الكونغو الديمقراطية - أوغندا - زيمبابوي

المجموعة الثانية: نيجيريا - غينيا - مدغشقر - بوروندي  

المجموعة الثالثة: السنغال - الجزائر - كينيا - تنزانيا  

المجموعة الرابعة: المغرب - كوت ديفوار - جنوب إفريقيا - ناميبيا  

المجموعة الخامسة: تونس - مالي - موريتانيا - أنغولا  

المجموعة السادسة: الكاميرون - غانا - بنين - غينيا بيساو 

المباراة الافتتاحية لكأس أمم إفريقيا مصر 2019 ستجمع بين البلد المضيف وزيمبابوي ...

وسنكون معكم في تغطية خاصة لهذا الحدث القاري لحظة بلحظة...

وتشهد بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، مشاركة 24 منتخبا، وذلك  للمرة الأولى، بعدما كان العدد يقتصر على 16 منتخبا في البطولات السابقة، وسيتنافس في هذه النسخة 5 منتخبات عربية، وذلك للمرة الأولى أيضا، وهي منتخبات المغرب، ومصر، والجزائر، وتونس، وموريتانيا، الذي حجز بطاقة التأهل للعرس الإفريقي للمرة الأولى في تاريخه.

وسيتم تقسيم المنتخبات الـ24 المشاركة في البطولة القارية إلى 4 مستويات، وسيضم كل مستوى 6 منتخبات، لتكوين المجموعات الست.

ويتأهل إلى دور الـ16 أول وثاني كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث، في نظام يطبق لأول مرة في البطولات الإفريقية.

المصدر: RT

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