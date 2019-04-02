مقاتل ينهي حياة منافسه بالضربة القاضية (فيديو)

توفي المقاتل البرازيلي ماتيوش فيرنانديش، متأثرا بضربة قاضية تلقاها خلال نزال جمعه السبت الماضي بمواطنه أوبيد بييرا، ضمن منافسات بطولة "Remulus Fight" للفنون القتالية المختلطة.

وتلقى فيرنانديش عدة ضربات متتالية من منافسه، لكنه قاوم ورفض الاستسلام، قبل أن يتلقى لكمة قوية على مستوى الوجه، سقط على إثرها على الأرض فاقدا لوعيه، ليعلن الحكم نهاية النزال بفوز أوبيد بييرا بالضربة الفنية القاضية.

وتدخل الطاقم الطبي لإسعاف المقاتل البرازيلي، قبل نقله على وجه السرعة إلى المستشفى حيث لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

وذكرت وسائل إعلام برازيلية أن وفاة فيرنانديش ربما تكون ناجمة عن تناوله جرعة زائدة من المخدرات، وليس بسبب الضربات القوية التي تلقاها في أنحاء مختلف من جسمه.

المصدر: ridus.ru