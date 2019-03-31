 
مباشر

تشيلسي يقلب تأخره أمام كارديف إلى فوز مثير

الرياضة

تشيلسي يقلب تأخره أمام كارديف إلى فوز مثير
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lnot

حقق تشيلسي فوزا صعبا على مضيفه كارديف سيتي في الوقت القاتل بنتيجة 2-1، اليوم الأحد، ضمن الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

تقدم كارديف عن طريق فيكتور كاماراسا في (د.46)، وفي الدقائق الأخيرة من اللقاء أدرك المدافع سيزار إزبيليكويتا التعادل للفريق اللندني في (د.84) ثم أضاف روبن لوفتوس تشيك الهدف الثاني في (د.90+1).

وأنعش تشيلسي آماله في الحصول على أحد المراكز الأربعة الأولى في ترتيب المسابقة، المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، بعدما رفع رصيده إلى 60 نقطة في المركز السادس، بفارق نقطة وحيدة عن فرق المربع الذهبي، في المقابل، تجمد رصيد كارديف عند 28 نقطة في المركز الثامن عشر.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

قصة من دمشق.. العجوز الذي يسكب الذهب منذ 40 عاما