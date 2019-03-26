المقاتل الإيرلندي كونور ماكغريغور يعلن اعتزاله الفنون القتالية المختلطة

أعلن المقاتل الإيرلندي كونور ماكغريغور، البطل السابق في فنون القتال المختلط اعتزاله الرياضة، اليوم الثلاثاء.

Hey guys quick announcement, I’ve decided to retire from the sport formally known as “Mixed Martial Art” today.

I wish all my old colleagues well going forward in competition.

I now join my former partners on this venture, already in retirement.

Proper Pina Coladas on me fellas! — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 26 марта 2019 г.

وقال ماكغريغور في تغريدة على صفحته في "تويتر": "مرحبا شباب! إعلان قصير: لقد قررت أن ابتعد عن الرياضة المعروفة بفنون القتال المختلط MMA. أتمنى لكل زملائي النجاح. أما الآن فسألتحق بشركائي القدامى في هذه المغامرة في التقاعد".

حقق ماكغريغور خلال مسيرته الرياضية، 21 انتصارا فيما هزم 4 مرات، وجمعته آخر مقابلة في MMA، في 6 أكتوبر العام الماضي، مع المقاتل الروسي حبيب نورمحمدوف، وخسر فيها.

المصدر: نوفوستي