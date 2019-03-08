ماكغريغور يطالب بنزال ثأري ضد حبيب نورمحمدوف

صرح رئيس منظمة (UFC) للفنون القتالية المختلطة، الأمريكي دانا وايت، أن الإيرلندي كونور ماكغريغور يريد مواجهة البطل الروسي حبيب نورمحمدوف، في نزال ثأري.

وقال دانا وايت: "لن يكون هناك نزال بين كونور ماكغريغور والأمريكي دونالد سيروني. في الحقيقة، كونور يريد مواجهة حبيب. لكن سيروني كان في مكتبي يوم أمس، وقال إنه يريد القتال"، وذلك وفقا لما ذكره موقع "MMA Junkie" نقلا عن شبكة (ESPN)، مشيرا إلى أن سيتروني ربما سيواجه إل ياكوينتا.

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من جهته قال دونالد سيرون: "كنا ننتظر نزالا مع كونور في إبريل، لكنه قال إنه غير جاهز. لا أفهم كيف يمكنك القول في البداية إنك ستواجه أي شخص، في أي وقت، وفي أي مكان، ومن ثم تعلن أنك لست مستعدا".

يذكر أن ماكغريغور خسر أمام حبيب نورمحمدوف بالتثبيت، في النزال الأول الذي جمعهما على لقب بطل العالم، في مطلع شهر أكتوبر الماضي، في مدينة لاس فيغاس الأمريكية.

وحافظ حبيب البالغ من العمر 30 عاما على سجله الخالي من الهزائم في 27 نزالا خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن.

بينما مني كونور ماكغريغور (30 عاما) بالهزيمة الرابعة، خلال مسيرته الاحترافية، مقابل 21 انتصارا، حتى الآن.

المصدر: وكالات