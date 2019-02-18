الكشف عن خصم ماكغريغور المقبل

صرح معلق منظمة (UFC) للفنون القتالية المختلطة، الأمريكي جو روغان، أن النزال بين النجم الإيرلندي كونور ماكغريغور والأمريكي دونالد سيروني، يكاد يكون أمرا واقعا.

ونقل الصحفي الرياضي في شبكة "ESPN"، تشامتكار ساندهو، عن المعلق الأمريكي الشهير، قوله: "النزال بين كونور ماكغريغور ودونالد سيروني، على حد علمي، أمر مفروغ منه".

On the #UFCPhoenix Fight Companion podcast which is live right now, Joe Rogan said Conor McGregor vs. Donald Cerrone, "is a done deal as far as I know." — Chamatkar Sandhu (@SandhuMMA) 18 февраля 2019 г.

وأعلن دونالد سيروني في وقت سابق بأنه سيواجه الإيرلندي ماكغريغور.

وستنتهي، في أبريل المقبل، فترة إيقاف كونور ماكغريغور على خلفية المشاجرة التي نشبت عقب منازلته البطل الروسي حبيب نورمحمدوف على لقب العالم، خلال دورة (UFC 229) في مدينة لاس فيغاس الأمريكية في الـ 6 من أكتوبر الماضي، وانتهى بفوز الروسي حبيب.

ومني كونور ماكغريغور (30 عاما) بالهزيمة الرابعة، خلال مسيرته الاحترافية، مقابل 21 انتصارا، حتى الآن.

بينما حقق دونالد سيروني (35 عاما) 35 انتصارا في مسيرته الاحترافية، حتى الآن، مقابل 11 هزيمة وتعادل واحد.

المصدر: وكالات