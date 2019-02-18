 
مباشر
عاجل
مقتل شرطي وإصابة 3 ضباط في تفجير انتحاري وسط القاهرة

الكشف عن خصم ماكغريغور المقبل

الرياضة

الكشف عن خصم ماكغريغور المقبل
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lh7t

صرح معلق منظمة (UFC) للفنون القتالية المختلطة، الأمريكي جو روغان، أن النزال بين النجم الإيرلندي كونور ماكغريغور والأمريكي دونالد سيروني، يكاد يكون أمرا واقعا.

ونقل الصحفي الرياضي في شبكة "ESPN"، تشامتكار ساندهو، عن المعلق الأمريكي الشهير، قوله: "النزال بين كونور ماكغريغور ودونالد سيروني، على حد علمي، أمر مفروغ منه".

وأعلن دونالد سيروني في وقت سابق بأنه سيواجه الإيرلندي ماكغريغور.

وستنتهي، في أبريل المقبل، فترة إيقاف كونور ماكغريغور على خلفية المشاجرة التي نشبت عقب منازلته البطل الروسي حبيب نورمحمدوف على لقب العالم، خلال دورة (UFC 229) في مدينة لاس فيغاس الأمريكية في الـ 6 من أكتوبر الماضي، وانتهى بفوز الروسي حبيب.

ومني كونور ماكغريغور (30 عاما) بالهزيمة الرابعة، خلال مسيرته الاحترافية، مقابل 21 انتصارا، حتى الآن.

بينما حقق دونالد سيروني (35 عاما) 35 انتصارا في مسيرته الاحترافية، حتى الآن، مقابل 11 هزيمة وتعادل واحد.

المصدر: وكالات 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لهذا السبب يختلف صوتنا المسجل عن الذي نسمعه!