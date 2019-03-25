تعديل موعد مباراتي الأهلي وصن داونز في أبطال إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن تعديل موعد مباراتي الأهلي المصري وماميلودي صن دوانز الجنوب إفريقي في ذهاب وإياب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وكانت المباراتان مقررتين في 5 و12 أبريل المقبل، وقام الاتحاد الإفريقي بتقديم موعديهما يوما واحدا حيث تقام مباراة الذهاب في بريتوريا في 6 أبريل، والإياب في 13 منه في مصر.

وكان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أعلن أن ناديه طلب تأجيل مباراة الذهاب لمدة يوم واحد لتقام نظرا لظروف الطيران، وعدم وجود رحلة مناسبة للسفر إلى جنوب إفريقيا، بالإضافة إلى ارتباط الفريق بمباراة أمام الاتحاد السكندري في الثاني من الشهر ذاته في الدوري المحلي.

المصدر: أ ف ب