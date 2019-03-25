 
مباشر

تعديل موعد مباراتي الأهلي وصن داونز في أبطال إفريقيا

الرياضة

تعديل موعد مباراتي الأهلي وصن داونز في أبطال إفريقيا
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lmqy

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن تعديل موعد مباراتي الأهلي المصري وماميلودي صن دوانز الجنوب إفريقي في ذهاب وإياب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وكانت المباراتان مقررتين في 5 و12 أبريل المقبل، وقام الاتحاد الإفريقي بتقديم موعديهما يوما واحدا حيث تقام مباراة الذهاب في بريتوريا في 6 أبريل، والإياب في 13 منه في مصر.

وكان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أعلن أن ناديه طلب تأجيل مباراة الذهاب لمدة يوم واحد لتقام نظرا لظروف الطيران، وعدم وجود رحلة مناسبة للسفر إلى جنوب إفريقيا، بالإضافة إلى ارتباط الفريق بمباراة أمام الاتحاد السكندري في الثاني من الشهر ذاته في الدوري المحلي.

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا