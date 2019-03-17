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جنوى يلحق بيوفنتوس الهزيمة الأولى في الموسم

الرياضة

جنوى يلحق بيوفنتوس الهزيمة الأولى في الموسم
AFP
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ألحق جنوى الهزيمة الأولى بيوفنتوس بعد 27 مباراة دورية في الموسم الحالي بتغلبه عليه 2-0 اليوم الأحد، في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

أحرز ستيفامو ستيورارو الهدف الأول لأصحاب الأرض في (د.72) وتكفل غوران بانديف بتسجيل الثاني في (د.82).

ورغم الخسارة لا يزال يوفنتوس يتربع على عرش صدارة الدوري الإيطالي برصيد 75 نقطة، بفارق 18 نقطة عن نابولي أقرب ملاحقيه، والذي يواجه أدونيزي في وقت لاحق اليوم، في المقابل رفع الفوز رصيد جنوى إلى 33 نقطة في المركز الحادي عشر.

وفي مباراة أخرى، تعادل تعادل أتالانتا مع كييفو فيرونا 1-1، وفاز إمبولي على فروسينوني 2-1، ولاتسيو على بارما 4-1، ونابولي على أودينيزي 4-2.

المصدر: RT

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