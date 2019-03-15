تعليق مفاجىء من كلوب بعد قرعة التشامبيونزليغ

تحدث المدرب الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول عن نتيجة قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والتي أسفرت عن مواجهة بين ليفربول الإنجليزي وبورتو البرتغالي.

وأقصى ليفربول بورتو من دور الستة عشر من البطولة الموسم الماضي بنتيجة 5-0 في مجموع المباراتين، بعد أن فاز الريدز بنتيجة 5-0 في مباراة الذهاب في البرتغال، وانتهت مباراة الإياب بالتعادل السلبي على ملعب "آنفيلد".

وقال كلوب في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "ماذا يمكنني أن أقول؟ إنه بورتو وقد لعبنا هناك بالفعل ونعرف كم كان يجب أن نكون جيدين في العام الماضي لنتغلب عليه، وكيف أظهر الفريق البرتغالي شخصية كبيرة".

"NO ES EL MEJOR SORTEO POSIBLE"#ChampionsxFOX | Jürgen Klopp elogió al Porto, rival de su Liverpool en los cuartos de final. 👇



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وأضاف:"بورتو لم يكن ضمن قائمة الأمنيات الخاصة بي بالنسبة للقرعة، لكن الآن هم خصمنا".

وتابع كلوب قائلا: "أول ما عليك القيام به هو التأكد من أن الجميع يحترم المنافس بالطريقة الصحيحة، وسنفعل ذلك بنسبة 100 في المئة، نعرف إمكانيات فريق بورتو ويجب علينا الاستعداد جيدا، لدينا خبير عن بورتو وهو مساعدي بيب ليندرس، سيكون لدينا العديد من المعلومات، وهذا ما نحتاجه".

يذكر أن ليفربول توج آخر مرة ببطولة دوري أبطال أوروبا عام 2005، في المقابل كان تتويج بورتو البرتغالي عام 2004، حين كان يقوده المدرب جوزيه مورينيو وقتها.

المصدر:liverpoolfc.com