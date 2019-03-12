أبطال أوروبا.. "هاتريك" رونالدو يسقط أتلتيكو ويعبر بيوفنتوس إلى دور الثمانية

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه يوفنتوس للتأهل إلى دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما سجل (هاتريك) حقق به فوز فريقه على أتلتيكو مدريد 3-0، اليوم الثلاثاء.

وتألق رونالدو بشكل لافت، حيث سجل ثلاثة أهداف في (د.27 و49 و86 من ركلة جزاء) منحت يوفنتوس بطاقة العبور للدور التالي.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز أتلتيكو بهدفين دون رد، ليتفوق يوفنتوس في مجموع اللقاءين (3-2).

وفيما يلي أهداف اللقاء:

رونالدو يسجل الهدف الثالث من ركلة جزاء في (د.86) حصل عليها بيرنارديسكي.

The Moment Cristiano Ronaldo Killed It...



He's the GOAT... No Doubt... Give A Bow... pic.twitter.com/9MyxMTIYMn — iamaguessigeorge🇬🇭🇫🇷 (@GeorgeAguessi) March 12, 2019

البرتغالي كريستيانو رونالدو يضيف الهدف الثاني لفريقه يوفنتوس بمساعدة تقنية خط المرمى التي أكدت صحة هدف "الدون" من ضربة رأس أخرى في (د.49).

ومنح رونالدو الأمل للمضيف يوفنتوس بتوقيعه على الهدف الأول من ضربة رأسية رائعة سكنت شباك أتلتيكو مدريد في (د.27).

Another angle of Cristiano Ronaldo’s goal for Juventus! #ChampionsLeague



pic.twitter.com/zptAqD1wIO — Sports ON Tap (@SONTHighlights) March 12, 2019

وأعلن مدربا يوفنتوس وأتلتيكو مدريد عن التشكيلة الرسمية لفريقيهما، اليوم الثلاثاء، ضمن إياب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز "الروخي بلانكوس" بهدفين دون رد على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية، مدريد، مما يعني حاجة "البيانكونيري" للانتصار بنفس النتيجة على الأقل من أجل تمديد المباراة إلى الأوقات الإضافية.

وجاءت تشكيلة يوفنتوس بقيادة المدرب ماسيمليانو أليغري على النحو التالي:

بينما أعلن دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد تشكسلة فريقه على النحو التالي :

المصدر: RT