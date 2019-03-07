شاهد.. احتفال إيفرا وبوغبا الهستيري بتأهل مانشستر

احتفل الفرنسي باتريس إيفرا، لاعب مانشستر يونايتد سابقا، ومواطنه بول بوغبا، النجم الحالي لـ"الشياطين الحمر"، بطريقة هستيرية بفوز فريقهما على باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

ونشر إيفرا عبر حسابه الرسمي في تويتر، مقطع فيديو خلال احتفاله مع بوغبا في المدرجات، بانتزاع اليونايتد بطاقة التأهل إلى ربع نهائي "التشامبيونز ليغ" من مضيفه سان جيرمان، عقب فوزه عليه (3-1) في إياب ثمن النهائي.

تجدر الإشارة إلى أن بوغبا غاب عن المباراة بسبب الإيقاف.

This is why we love football...



Paul Pogba crashes Rashford and Lukaku's interview 😂



🎙 @DesKellyBTSpic.twitter.com/tgOgiFcgsr — Football on BT Sport (@btsportfootball) 6 марта 2019 г.

المصدر: sport24.ru