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بعد فضيحة الخمسة.. اتحاد جدة السعودي يتسبب باستقالة مدرب الريان القطري

الرياضة

بعد فضيحة الخمسة.. اتحاد جدة السعودي يتسبب باستقالة مدرب الريان القطري
twitter \ AlRayyanSC
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تسببت الخسارة الثقيلة التي تلقاها الريان القطري على يد اتحاد جدة السعودي في دوري أبطال آسيا مساء الاثنين، باستقالة مدرب الفريق، التركي بولنت أويغون.

وأعلن الريان على حسابه في "تويتر" رسميا قبول استقالة مدربه التركي، الذي قرر التخلي عن منصبه مباشرة عقب الهزيمة أمام اتحاد جدة السعودي 1-5 في دوري أبطال آسيا.

وأضاف: "مجلس إدارة نادي الريان يوافق على قبول الاستقالة التي تقدم بها المدرب بولنت من تدريب الفريق الأول".

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واعتذر أويغون الذي تولى مهامه في أكتوبر الماضي خلفا للأرجنتيني رودولوفو أروابارينا عقب الخسارة القاسية، معتبرا نفسه المسؤول الأول عنها.

وهذه هي الخسارة الثالثة على التوالي للريان بعد مباراتيه أمام السد 0-4 والشحانية 0-3 في الدوري المحلي، والذي يحتل فيه الريان المركز الرابع برصيد 30 نقطة.

وبهذه النتيجة، تصدر الاتحاد مجموعته بفارق الأهداف عن لوكوموتيف الأوزبكي الذي تغلب بدوره على الوحدة الإماراتي 2-0 في مباراة أقيمت الاثنين في طشقند.

المصدر: تويتر

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