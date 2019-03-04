شاهد.. الموقعة السعودية – القطرية تنتهي بفوز ساحق للاتحاد على الريان

اكتسح فريق الاتحاد السعودي ضيفه الريان القطري (5-1)، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الاثنين، في مستهل مشوارهما في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

افتتح الأوروغوياني غونزالو فييرا، مدافع الريان، أبواب الجحيم على فريقه بافتتاحه التسجيل له في الدقيقة 23. فقد أدرك المهاجم السعودي فهد مساعد المولد التعادل لفريقه في الدقيقة الأخيرة للشوط الأول، ومن ثم وضع زميله المهاجم عبدالعزيز العرياني، أصحاب الأرض، في الدقيقة التالية المحتسبة بدلا من الوقت الضائع. وعزز المدافع السعودي زياد الصحفي تقدم فريقه بتسجيله الهدف الثالث له مع مضي ثلاث دقائق فقط من بداية الشوط الثاني. وأضاف زميله المهاجم عبد الرحمن الغامدي الهدف الرابع للاتحاد، من ضربة جزاء، بحلول الدقيقة 70. قبل أن يعود فهد المولد ويختتم مهرجان الأهداف، بإحرازه الهدف الشخصي الثاني له والخامس لفريقه، في الدقيقة 78 من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، في جدة.

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وتصدر الاتحاد قائمة المجموعة الثانية (B)، برصيد ثلاث نقاط، متفوقا بفارق الأهداف على فريق لوكوموتيف طشقند الأوزبكستاني، الذي تغلب بدوره على ضيفه الوحدة الإماراتي بهدفين نظيفين، في وقت سابق من اليوم أيضا.

المصدر: "twitter/TheAFCCL"