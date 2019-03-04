الوحدة الإماراتي يتعثر أمام لوكوموتيف الأوزبكي
GIUSEPPE CACACE
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استهل فريق الوحدة الإماراتي مشواره في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، بالخسارة أمام مضيفه لوكوموتيف طشقند الأوزبكستاني (0-2)، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الاثنين.
وسجل هدفي أصحاب الأرض كل من، المهاجم تيمورخودجا عبدوخاليغوف، والمدافع إسلوم توختاخوجاييف، في الدقيقتين (5، و90) على الترتيب.
وحصد لوكوموتيف طشقند نقاط المباراة الثلاث وتصدر قائمة المجموعة الثانية، بانتظار نتيجة اللقاء المرتقب بين الاتحاد السعودي والريان القطري في وقت لاحق من اليوم.
المصدر: وكالات
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